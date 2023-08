Bambina di 9 anni scivola a bordo piscina e sbatte forte la testa: trasferita al Bambino Gesù di Roma Subito dopo la caduta, la piccola ha perso per qualche tempo i sensi: trasferita per precauzione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, le sue condizioni sono stabili. La famiglia francese si trovava in vacanza in Ciociaria, nel comune di Roccasecca.

A cura di Teresa Fallavollita

La famiglia di nazionalità francese si trovava a Roccasecca, piccolo comune in provincia di Frosinone, per trascorrere quelli che sarebbero dovuti essere giorni di riposo e vacanza immersi nella terra d'origine dei nonni della coppia. Invece nella giornata di oggi, giovedì 10 agosto, è stata sfiorata la tragedia: la figlia di 9 anni è caduta a bordo piscina, sbattendo così forte la testa da perdere i sensi. La piccola è stata trasferita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per accertamenti, ma le sue condizioni sono stazionarie.

L'incidente in Ciociaria

Quello che doveva essere un periodo di tranquillità, da passare con i propri cari nella terra natale dei parenti, emigrati anni fa in Francia dalla Ciociaria, nella giornata di oggi ha rischiato di trasformarsi in un dramma. La figlia di una famiglia francese, in vacanza nel territorio comunale di Roccasecca, ai confini con Colfelice, stava giocando all'aperto quando è scivolata sul pavimento bagnato che costeggia la piscina, cadendo per terra. La piccola ha sbattuto con violenza la faccia, perdendo immediatamente i sensi. Fortissimo lo spavento dei genitori, che hanno allertato il personale sanitario del 118 che si è recato sul posto: la bambina, di 9 anni, nel frattempo aveva ripreso conoscenza, ma è stato ugualmente predisposto il suo trasferimento a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni della piccola sono però stazionarie. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo che effettueranno i rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti; a loro il compito di verificare anche il rispetto delle norme di sicurezza.

Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine: per la bambina e i suoi genitori solo un fortissimo spavento, con l'auspicio che la terribile giornata di oggi diventi solo un lontano ricordo.