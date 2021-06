in foto: Immagine di repertorio

Un bagnino di 39 anni è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 8 anni in un campeggio di Fondi, provincia di Latina. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato immediatamente licenziato dai gestori. I fatti contestati, secondo quanto riporta il quotidiano locale TempoReale, si sarebbero verificati una settimana fa, per la precisione lo scorso 21 giugno. La famiglia della piccola ha presentato una denuncia e adesso il 39enne, che era praticamente un tuttofare della struttura turistica, dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale su minorenne. Avrebbe tentato di abusare della bimba più volte e sempre quando lei era lontana dai genitori. Improvvisamente lei ha cambiato umore dopo essersi mostrata, in precedenza, entusiasta nei confronti della vacanza e questo ha fatto insospettire i genitori. Dopo alcuni tentativi e ripetute domande, la giovanissima vittima ha raccontato tutto e così è stata presentata una denuncia al commissariato di Fondi.

La piccola verrà ascoltata in audizione protetta

In considerazione della gravità del caso, il procuratore di Latina Giuseppe Buontempo, che ha ricevuto una prima informativa, ha chiesto al gip del tribunale di Latina lo svolgimento dell'incidente probatorio. La piccola sarà ascoltata in audizione protetta con l'aiuto di uno psicologo e verrà sentito dai pm anche il 39enne accusato. Stando a quanto si apprende, i poliziotti avrebbero sequestrato anche lo smartphone del bagnino: il timore degli investigatori è che l'uomo abbia potuto riprendere e registrare le molestie e gli abusi nei confronti della bambina.