Bagnato da schizzi di spumante ad una festa, accoltella un 22enne Accoltellato per qualche schizzo di spumante: è quanto accaduto ad un 22enne, che è stato aggredito e ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ha sopportato l'idea di essere stato bagnanto da alcuni schizzi di spumante, così ha afferrato un coltello e ha colpito un ragazzo di ventidue anni, ferendolo e facendolo finire in ospedale. La vittima è un giovane del posto che, a seguito dell'episodio di violenza, è dovuto ricorrere a cure mediche. Soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, ha ricevuto dieci giorni di prognosi per la ferita d'arma da taglio ricevuta. I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 3 domenica 4 dicembre in piazza Tommaso Testa nel Comune di Formia, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine era trascorsa la mezzanotte e nella zona della movida di Largo Paone erano in corso dei festeggiamenti.

Un brindisi, così è stato stappato uno spumante, ma alcuni schizzi hanno raggiunto l'aggressore il quale, alterandosi e perdendo il controllo, si è scagliato contro al ventiduenne, raggiungendolo e accoltellandolo all'esterno del locale. Subito dopo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme sono stati i presenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario dal vicino ospedale Dono Svizzero.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso, dov'è stato affidato alle cure dei medici. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi, fortunatamente la lama non ha raggiunto organi vitali. Il paziente è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Presenti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Hanno ascoltato i presenti e si sono messi alla ricerca dell'aggressore. Le indagini sono in corso e i poliziotti stanno cercando di capire se il passaggio dell'uomo sia stato immortalato dalle telecamere presenti in zona.