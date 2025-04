video suggerito

Bacia e abbraccia una tirocinante nel suo studio, medico di famiglia condannato per violenza sessuale Ha baciato sul collo e abbracciato una studentessa che faceva il tirocino nel suo studio di Prati a Roma. Un medico oggi 71enne è stato condannato per violenza sessuale con l'aggravante dell'abuso di autorità.

A cura di Alessia Rabbai

Un anno di reclusione con sospensione della pena è la condanna che i giudici della V sezione penale di Roma hanno stabilito nei confronti di un medico di famiglia oggi settantunenne, per violenza sessuale con l'aggravante dell'abuso di autorità. Ha abbracciato e baciato una tirocinante del suo studio nel quartiere Prati di Roma.

La sentenza è arrivata lunedì scorso 28 aprile. Il dottore, nonostante la condanna ricevuta, continua ad esercitare la professione per la sospensione della pena. Ora su di lui pende un procedimento disciplinare dell'Ordine dei Medici.

La studentessa nello studio del medico per il tirocinio

Come riporta Il Messaggero i fatti risalgono alla fine del 2021 e sono avvenuti nello studio del medico a Prati. La vittima, è una studentessa di Medicina dell'Università La Sapienza di Roma, che stava facendo il tirocinio nella struttura. L'ultimo giorno della sua permanenza lei e il medico imputato si sono trovati soli nello studio.

Secondo quanto raccolto in sede di denuncia e ricostruito in fase processuale il dottore ha chiuso a chiave la porta dello studio. Le si è avvicinato, chiedendole un abbraccio. Dopo averla stretta, l'ha abbracciata una seconda volta, per poi accarezzarle la schiena.

Medico bacia tirocinante sul collo

A quel punto il medico ha chiesto alla tirocinante se poteva baciarla. Al suo rifiuto, lui l'ha baciata lo stesso, sul collo. La ragazza gli ha chiesto di smetterla e di andarsene. Così il dottore ha aperto la porta e la studentessa è scappata. Lei ha segnalato l'accaduto all'ateneo e il personale della Sapienza ha proceduto d'ufficio, come accade in questi casi. Poi il rinvio a giudizio e ieri è arrivata la condanna con sospensione della pena.