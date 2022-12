Avvistato un cinghiale dentro Villa Pamphili a Roma: “Tenete i cani al guinzaglio!” Le forze dell’ordine sono state già contattate: “Ovviamente speriamo si possa risolvere senza l’utilizzo di metodi cruenti: non vogliamo i fucili dentro a Villa Pamphili”, si legge su un post pubblicato sulla pagina Facebook Amici di Villa Pamphili.

A cura di Enrico Tata

È stato avvistato un cinghiale all'interno di Villa Pamphili, per la precisione nella zona Ovest. L'informazione è stata riportata dal gruppo Villa Pamphili Dogs e segnalata sulla pagina Facebook ‘Amici di Villa Pamphili'. Le forze dell'ordine sono state già contattate: "Ovviamente speriamo si possa risolvere senza l’utilizzo di metodi cruenti: non vogliamo “ i fucili” dentro a Villa Pamphilj. È inutile dirvi che purtroppo, visti i numerosi avvistamenti, prima i poi ce lo dovevamo aspettare. Adesso questo momento è arrivato e ci auguriamo che non si ripeta. In ogni caso occorre mettere in campo ogni possibile intervento affinché appunto non accada mai più perché la presenza dei cinghiali rappresenterebbe un pericolo per le persone, per i cani e per gli altri animali selvatici che vivono dentro Villa Pamphilj. Tra i provvedimenti da prendere subito: assicurarsi che la chiusura di villa Pamphilj avvenga agli orari stabiliti e non in tarda serata perché il buio e il silenzio facilitano l’ingresso di questi animali che sono comunque in grado di fiutare la presenza umana a grande distanza.Adesso però dobbiamo solo sperare che questo esemplare, che non ha alcuna colpa, non faccia una brutta fine".

L'ultimo avvistamento segnalato è all'altezza di Cascina Farsetti. Gli animatori del gruppo Villa Pamphili dogs invitano tutti a tenere i cani al guinzaglio: "Il cinghiale è pacifico e non attacca se non si sente minacciato.Fate Attenzione e tenete i cani al guinzaglio, mantenete la distanza. Ci sono stupidi umani che si avvicinano per guardarlo. Passategli molto DISTANTI, senza schiamazzi e urla, non fatelo agitare inutilmente, non fatelo sentire minacciato! No cani che gli abbaiano contro, ciclisti/corridori che gli corrono vicino ecc. Lasciatelo tranquillo e si spera' riescano a intervenire le autorità in maniera pacifica".