Avvicina una ragazza che aspetta il treno in stazione e l’accoltella: 33enne arrestata per tentato omicidio

Paura alla stazione di Formia dove una ragazza di 22 anni è stata aggredita e accoltellata mentre stava aspettando il treno. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nella giornata di sabato 3 gennaio 2025, in mattinata. La giovane era in attesa del treno, in banchina, quando è stata avvicinata da una donna di 33 anni che l'ha aggredita e ferita gravemente. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di zona, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 per trasportare la giovane d'urgenza in ospedale.

Avvicina e accoltella una 22enne: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla mattina di sabato scorso, 3 gennaio 2025 e sono avvenuti nella stazione di Formia. La ventiduenne, originaria di Minturno, si trovava sulla banchina insieme a un ragazzo ed era in attesa del treno quando è stata avvicinata da una donna che, secondo le informazioni raccolte, vivrebbe senza fissa dimora. Secondo quanto appreso fino a questo momento dagli inquirenti, fra le due sarebbe scoppiata una discussione. A un certo punto, secondo quanto ricostruito, la trentatreenne si sarebbe allontanata. È tornata poco dopo, armata di coltello. Ha iniziato a brandire l'arma davanti alla giovane e poi l'avrebbe colpita.

L'arrivo dei soccorsi: ventiduenne trasferita in ospedale

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorritori. Questi ultimi si sono occupati di trasferire d'urgenza la giovane al nosocomio Dono Svizzero di Formia con un polmone perforato. Le sue condizioni, però, hanno reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si trova ancora adesso, in condizioni serie e ancora in prognosi riservata. Fortunatamente, però, non si troverebbe in pericolo di vita.

L'arresto della trentatreenne per tentato omicidio

Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a rintracciare la trentatreenne e a fermarla. I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Formia hanno proceduto con l'arresto della donna per tentato omicidio e detenzione di arma. Da ricostruire ancora cosa sia accaduto con esattezza e se la donna si trovasse con qualcuno al momento dell'aggressione. Al vaglio degli inquirenti le videocamere di sorveglianza poste all'interno della stazione e nelle immediate vicinanze.