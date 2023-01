Automobilista perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: morto sul colpo Per l’uomo, di cui non è stata diffusa l’identità, non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Potrebbe aver perso il controllo dell’auto per un malore.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto questa mattina a Roma, su via di Tor Vergata. Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida di una Smart Fortwo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto, andando a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza successo. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull'incidente indagano anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale VII Gruppo Tuscolano. Al momento non risultano coinvolte altre vetture, sembra si sia trattato di un incidente autonomo.

La tragedia è avvenuta verso le 11 di questa mattina. Sotto shock le persone che hanno assistito al sinistro, che sono usciti dalle macchine sperando di poter aiutare l'uomo. Tanti anche i passanti che stavano facendo la spesa al supermercato di fronte al luogo del sinistro, e che hanno visto tutto quanto, increduli per l'accaduto. In molti hanno commentato l'accaduto sui social, sconvolti per quanto avevano visto e per la sagoma dell'uomo a terra, coperta da un telo. Il corpo è stato poi affidato al medico legale.

Nonostante lo sforzo dei soccorritori, l'uomo però, era già morto. L'ipotesi è che abbia avuto un malore e che non sia più riuscito ad avere il controllo della macchina, uscita così fuori strada e finita contro un palo. Da chiarire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia o meno sul corpo dell'uomo, o se deciderà di restituire la salma alla famiglia, in modo che possano organizzare i funerali. Si tratterebbe di un 59enne, di cui non è stata diffusa l'identità.