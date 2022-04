Automobile investe un monopattino: il conducente trasportato in ospedale Ancora incidenti stradali fra automobili e monopattini: stavolta, fortunatamente, il conducente del mezzo leggero non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato all’Umberto I per aggiornamenti.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella prima mattina di oggi, mercoledì 13 aprile, un'automobile e un monopattino sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto fra una Citroen Xara di colore grigio e un monopattino poco dopo le 8. Sul luogo dell'incidente, in via Piave, poco distante da piazza della Repubblica, sono immediatamente arrivati alcuni agenti della Polizia Locale I Gruppo Trevi che hanno ispezionato il mezzo leggero e un'ambulanza, giunto a sirene spiegate.

Una volta sul posto, il personale medico del 118 ha potuto constatare, fortunatamente, che quelle riportate dal conducente del monopattino sono lievi. Nonostante le sue condizioni non fossero gravi, è stato comunque trasportato per accertamenti al Policlinico Umberto I, in viale Regina Elena, per ulteriori accertamenti sul suo stato di salute

Incidenti in monopattino a Roma

Gli incidenti che vedono coinvolti monopattini nella città di Roma sono sempre di più. Spesso, però, le conseguenze di questo tipo di incidenti sono più gravi rispetto a quanto è accaduto oggi. Circa un paio di mesi fa, ad esempio, un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava percorrendo la via Tiburtina proprio a bordo del suo monopattino: sul posto, sono arrivati immediatamente, anche in quel caso i medici del 118 che, però, hanno provveduto a trasportare il giovane in codice rosso all'Umberto I.

Un altro episodio recente, invece, ha visto protagoniste una ragazzina di 14 anni insieme a sua madre. Le due stavano percorrendo le vie della città di Latina a bordo dello stesso monopattino quando sono state travolte in via degli Elleni. Quando si viaggia a bordo di mezzi leggeri come monopattini, occorre fare molta attenzione: fra le precauzioni, come da codice della strada, è bene ricordare che è vietato il trasporto di nuovi passeggeri.