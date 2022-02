Incidente in via Tiburtina, scontro auto monopattino a Roma: un ferito grave Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio (La Presse)

Grave incidente stradale su via Tiburtina a Roma e, ancora una volta, è rimasto coinvolto un uomo a bordo di un monopattino. Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Stando a quanto si apprende, un'automobile ha preso in pieno un monopattino. Un ragazzo di 27 anni di nazionalità del Bangladesh è rimasto ferito dopo lo scontro in modo grave, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice rosso. La conducente dell'automobile, una signora di 56 anni, si sarebbe subito fermata per assistere il ferito e per chiamare l'ambulanza. La dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata, ma gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere installate in zona, che forse hanno ripreso la scena e possono aiutare ad accertare le responsabilità dei due conducenti. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.

A livello nazionale il nuovo codice della strada ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini elettrici. Non è stato inserito né l'obbligo di indossare il casco, né quello di targa, ma nuove regole sono previste sulle multe (che diventano più salate), sui parcheggi selvaggi e sui documenti di guida. Un'altra novità riguarda i limiti di velocità, che sono stati ridotti da 25 chilometri orari a 20 chilometri orari. Frecce e stop saranno invece obbligatori per tutti i monopattini che verranno messi in commercio a partire dal primo luglio 2022. A livello cittadino, in commissione Trasporti è stato stilato un regolamento per l'utilizzo dei monopattini, ma non è stato ancora approvato.