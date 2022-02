Automedica corre verso un soccorso e viene coinvolta in un incidente: dottore in codice rosso Il grave incidente ha coinvolto un’automedica in piazzale Numa Pompilio. Un medico è finito in codice rosso, l’infermiere a bordo è rimasto ferito in maniera più lieve.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 6.30 della mattino di oggi – sabato 19 febbraio – in piazzale Numa Pompilio a Roma. Il sinistro ha coinvolto un'automedica dell'Ares 118 in servizio alla postazione "centro storico". La macchina, con a bordo i sanitari che stavano recandosi a sirene spiegate sul luogo di un soccorso, è stata colpita lateralmente a un incrocio da un'altra vettura. Per estrarre i due feriti dalle lamiere dell'automedica è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo tre ambulanze: il medico è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Più lievi le altre due persone ferite, l'infermiere è stato ricoverato in codice giallo all'Umberto I, mentre il conducente dell'altra auto coinvolta è stato portato al San Giovanni anche lui in codice giallo.

"Voglio rivolgere gli auguri di una pronta guarigione agli operatori sanitari coinvolti questa mattina in un incidente a bordo di un'automedica. Questi uomini e queste donne ogni giorno con passione e senso del dovere lavorano al servizio della nostra comunità", così in una nota Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della regione Lazio. "Voglio fare i miei migliori auguri di pronta guarigione a Daniele Matera e all'infermiere Federico Sirico – così il direttore generale di Ares 118, Maria Paola Corradi – questo incidente dimostra, una volta di più, quanto dobbiamo apprezzare il lavoro di questi uomini e queste donne che, quotidianamente, mettono al servizio della cittadinanza la loro professionalità, rischiando in prima persona per portare aiuto al prossimo".