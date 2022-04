Autobus in fiamme, ultimatum dei giudici ad Atac: “Mezzi troppo vecchi, 120 giorni per risolvere” Atac avrà quattro mesi di tempo per mettere in sicurezza autobus e depositi, altrimenti rischia un’azione penale.

A cura di Natascia Grbic

Da uno a quattro mesi: questo il tempo in cui Atac dovrà provvedere a sistemare il proprio parco mezzi, pena il rischio di un procedimento legale. Questa la richiesta del pubblico ministero e del procuratore aggiunto, che hanno fatto un elenco di ciò che l'azienda dovrà fare nei prossimi mesi per mettere in sicurezza i propri autobus. Troppi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i problemi: veicoli con oltre dieci anni di età, interventi di manutenzione affidati a ditte esterne inadeguati, pezzi di ricambio scadenti che talvolta sono recuperati da altri bus. Tutti fattori che contribuirebbero a far sì che i mezzi Atac siano insicuri e inclini – lo abbiamo visto negli anni – a prendere fuoco. Secondo quanto disposto da pubblico ministero e procuratore, Atac deve provvedere a mettere in regola anche i depositi, seguendo le disposizioni di sicurezza.

Non solo gli autobus con oltre un decennio di servizio. Anche i bus elettrici che girano nel centro di Roma devono essere messi in sicurezza da Atac. "Le alte temperature ambientali, unitamente al maggior carico sui circuiti elettrici (per via della maggiore quantità di servizi in funzione, primo tra tutti gli impianti di aria condizionata), contribuiscono a incrementare il rischio di incendio nei mesi più caldi, sebbene anche negli altri mesi dell'anno il numero degli incendi sia comunque molto elevato – scrivono pm e procuratore – Si evince infatti che la stragrande maggioranza dei casi di incendio interessa veicoli con dieci o più anni di età, rispetto alla data di immatricolazione. E gli incendi sono dovuti – si legge – all'invecchiamento degli isolamenti elettrici, degli isolamenti delle tubazioni calde, e delle tenute degli impianti idraulici ad alta pressione".