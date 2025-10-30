Autobus a fuoco a Torpignattare: per Atac le fiamme sono partite da un monopattino che era a bordo

L’intervento dei vigili del fuoco sull’autobus in fiamme.

Autobus in fiamme a Roma, in zona Torpignattara. L'incendio è scoppiato oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in piazza Giuseppe Cardinali. Non appena avvistate le fiamme è scattato immediatamente l'allarme e sul posto, mandata dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, è arrivata l'APS 12A insieme alla due autobotti, l'AB12 e l'AB34. I pompieri si sono messi subito al lavoro per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona.

Secondo quanto spiegato da Atac, il bus flambè appartiene alla flotta della municipalizzata dei trasporti romana ed è uno di quelli che copre la linea 557. Proprio la municipalizzata dei trasporti, inoltre, ha fatto sapere che l'incendio sarebbe partito da un monopattino che si trovava a bordo del bus.

L'intervento dei vigili del fuoco

I pompieri sono arrivati a Torpignattara verso le ore 13, subito dopo aver ricevuto la segnalazione d'incendio. Una volta sul posto l'APS 12A, supportata dalle autobotti AB12 e AB34, ha iniziato a spegnere le fiamme. Messi in sicurezza, immediatamente, i passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo: fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato.

Oltre ai pompieri, sul posto, sono arrivati anche i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno delimitato e interdetto temporaneamente al traffico la zona, per consentire ai pompieri di svolgere in tranquillità le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio: secondo Atac, però, le fiamme sarebbero divampate da un monopattino elettrico che si trovava a bordo.

Atac: "Fiamme partite da un monopattino elettrico"

Mentre sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all'incendio, per Atac non ci sarebbero dubbi. Secondo la municipalizzata dei trasporti di Roma, a causare l'incendio sarebbe stato un monopattino elettrico che si trovava a bordo del bus.

Non appena appreso della notizia, infatti, Atac ha inviato una nota: "Su un bus della linea 557 che faceva servizio nella zona di Piazza Cardinali si è sviluppato un incendio – hanno spiegato da Atac – I nostri tecnici svolgeranno tutti i necessari approfondimenti per accertare le cause dell'accaduto. Secondo una prima testimonianza, prima dell'incendio a bordo del bus si sono sprigionate delle fiamme da un monopattino elettrico trasportato impropriamente a bordo".

Poi è stato ribadito: "È severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana. L'azienda invita i cittadini a segnalare al personale ATAC eventuali violazioni di questa normativa, a tutela delle persone e dei veicoli che sono un bene pubblico".