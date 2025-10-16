Auto travolge Horia Alexandru Gradinaru, il sacerdote ortodosso muore dopo tre giorni d’agonia

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sull’incidente in cui ha perso la vita il sacerdote ortodosso Horia Alexandru Gradinaru della chiesa San Gerarca Nicola di Montesacro a Roma. Un’auto lo ha investito ed è morto dopo tre giorni d’agonia.

Il sacerdote ortodosso Horia Alexandru Gradinaru

Si chiamava Horia Alexandru Gradinaru il sacerdote ortodosso travolto e ucciso da un'auto in via Oreste Borghesi. Il sinistro è avvenuto nel Comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo, sabato scorso 11 ottobre. Il cinquantenne è deceduto in ospedale dopo tre giorni d'agonia, martedì 14 ottobre. Sul caso la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, per far luce sulla dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida della macchina. La salma è a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

I messaggi di cordoglio per Gradinaru

Horia Alexandru Gradinaru era parroco della chiesa ortodossa romena San Gerarca Nicola nel quartiere Montesacro a Roma. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa velocemente e la comunità si è stretta intono alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello della Comunità ortodossa romena di Roma: "Padre Horia Gradinaru, nostro fratello, è andato a compiere la santa liturgia in cielo. Ha raggiunto il Signore dopo un terribile incidente, investito da un’auto su un passaggio pedonale. Dal profondo del nostro cuore, innalziamo una preghiera per la sua anima buona. Dio lo perdoni e lo accolga tra i giusti. Il ricordo eterno. Sentite condoglianze alla famiglia in lutto e ai fedeli della parrocchia Santo Gerarca Nicola di Roma".

L'incidente a seguito del quale è morto il parroco Gradinaru

Al momento dell'incidente in cui è morto il parroco Gradinaru erano circa le ore 16.40 di sabato scorso. Il sacerdote stava camminando lungo in via Oreste Borghesi quando, improvvisamente, una Citroën C3 guidata da una donna lo ha investito per cause non note e ancora in corso d'accertamento. La macchina avrebbe poi urtato delle auto parcheggiate. A svolgere i rilievi sono stati i carabinieri di Montefiascone. Le condizioni di salute di Gradinaru sono parse fin da subito gravissime.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il paziente e lo ha trasportato con codice rosso all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita, ma purtroppo il sacerdote è deceduto dopo tre giorni d'agonia. La comunità ortodossa romena di Roma è in lutto per la perdita, in attesa che la salma riceva il nulla osta e che vengano programmati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.