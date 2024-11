video suggerito

Auto travolge e ferisce un vigile urbano che dirige il traffico dopo la caduta di un albero Un incidente stradale a Vallerano in provincia di Viterbo ha avuto come ferito un vigile. Un'auto ha travolto l'agente, mentre gestiva il traffico, dopo la caduta di un albero. Due settimane fa tre colleghi sono stati investiti sulla Tiburtina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Un vigile urbano è rimasto ferito, investito da un'auto mentre dirigeva il traffico sulla strada provinciale Variante della Canepinese a Vallerano, in provincia di Viterbo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, l'agente stava gestendo la viabilità dopo la caduta di un albero, a seguito dell'ondata di maltempo della scorsa notte. L'auto per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto il vigile ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il vigile urbano ferito e lo ha trasportato all'ospedale di Belcolle a Viterbo.

Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Il 6 novembre scorso lungo via Tiburtina a Roma tre colleghi, tre agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino sono stati investiti da un'auto guidata da un carabiniere del Ros risultato positivo al test alcolemico con tre volte i valori consentiti dalla legge. Uno dei tre agenti, Daniele Virgili, ha perso la gamba destra, che gli è stata amputata all'ospedale San Camillo di Roma per salvargli la vita.

Sull'incidente di stamattina a Vallerano che ha coinvolto il vigile è intervenuta l’assessora della Regione Lazio al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Polizia locale, Luisa Regimenti: "Desidero esprimere piena solidarietà e vicinanza all’agente della Polizia locale investito a Vallerano mentre era in servizio, al quale auguro pronta guarigione. La Regione Lazio non farà mancare il sostegno a lui e alla sua famiglia.

Si tratta di un nuovo, doloroso episodio che colpisce i Corpi di Polizia locale, dopo l’investimento di tre agenti a Roma su via Tiburtina, che fa emergere con assoluta evidenza la necessità, ormai non più rinviabile, di garantire maggiore sicurezza agli uomini e alle donne della polizia locale che ogni, giorno, con grande senso di responsabilità, garantiscono legalità e controllo del territorio nelle nostre comunità. È tempo di garantire maggiori tutele e un pieno riconoscimento delle accresciute funzioni della Polizia locale: non faremo mancare alla categoria il sostegno della Regione Lazio su questi temi".

L’amministrazione Comunale di Vallerano è intervenuta con una nota: "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al nostro agente di polizia locale coinvolto in un incidente questa mattina durante il servizio. A nome del sindaco Adelio Gregori e di tutta la comunità, auguriamo una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto in forza al nostro paese".