Auto ‘si tuffa’ nella fontana dell’Eur: illesi i tre ragazzi a bordo (FOTO) Un’automobile è finita all’interno della fontana dell’Eur. A bordo tre ragazzi, tutti illesi.

A cura di Enrico Tata

Prima a gennaio, poi ad aprile, a luglio e infine all'alba di oggi, domenica 4 dicembre. La dinamica dell'incidente, sempre la stessa: un'automobile è finita dentro la fontana dell'Eur, a due passi dal palazzo della Civiltà del Lavoro. Questa volta è capitato a un ragazzo di 32 anni di Fiumicino. A bordo della macchina insieme a lui c'erano due amici. Sul posto, stando a quanto si apprende, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Per i tre ragazzi, solo tanto spavento e un po' d'acqua che gli ha bagnato i vestiti, ma fortunatamente sono rimasti tutti illesi. La vettura è stata sequestrata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per la precisione gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. La fotografia è stata pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Come detto, non è la prima volta che una macchina finisce nella fontana. Già nel 2016 un distratto automobilista ‘si tuffò' con la sua Golf nella fontana di viale della Civiltà del Lavoro. Si trattava di un uomo di 68 anni residente a Frosinone. "Sono finito con la macchina dentro la fontana dell’Eur. Non sono ferito ma non so come recuperare la mia auto, potete aiutarmi?", la chiamata che fece ai vigili urbani. L'ultimo episodio documentato risale allo scorso 23 luglio, quando un'altra automobile finì all'interno della fontana. Anche in quel caso la conducente resto praticamente illesa.

Leggi anche A Roma c'è chi mette in affitto su Airbnb anche i posti letto in un furgone parcheggiato in centro

A parziale discolpa degli automobilisti, c'è da sottolineare che la fontana in questione si trova al centro di un'aiuola fiorita ed è difficile vederla dall'abitacolo di un'automobile.