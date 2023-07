Auto si schianta contro un albero: mamma con i suoi due bambini in codice rosso Tragedia sfiorata su via Appia Nuova a Cassino, dove una donna e i suoi due bambini sono rimasti gravemente feriti in un incidente. L’auto guidata dalla mamma è finita contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto finita contro l’albero sull’Appia Nuova (Foto di Ciociaria Oggi)

Tre feriti gravi, dei quali due bambini è il bilancio dell'incidente sulla strada provinciale Appia Nuova nel Comune di Cassino. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 20 luglio, nel territorio della provincia di Frosinone. A rimanere coinvolte una mamma e i suoi due bambini, che hanno avuto bisogno di urgenti cure mediche. Tutti e tre sono stati trasportati con codice rosso in ambulanza all'ospedale. Secondo le informazioni apprese prima che si verificasse l'incidente la donna e i suoi due bambini era in auto alla guida di una Lancia Y e stava percorrendo via Appia Nuova quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero all'altezza di località Fontanarosa. L'impatto è stato forte e tutti e tre sono rimasti gravemente feriti.

Mamma e bambini estratti dalle lamiere dell'auto

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso e che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze, con la richiesta urgente d'intervento per un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti anche due minori. Le loro condizioni di salute sono parse fin da subito serie. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la mamma e i suoi due bambini dall'abitacolo dell'auto, ridotta ad un groviglio di lamiere. Li hanno poi affidati alle cure dei paramedici. Presi in carico i feriti, li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, in provincia di Frosinone. Al momento non sono note le loro esatte condizioni di salute. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri. Non è chiaro cosa possa aver provocato il sinistro, se una distrazione, un malore o l'attraversamento improvviso di un animale. Al momento si propende per l'incidente autonomo.