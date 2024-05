video suggerito

Auto si schianta contro un albero e si ribalta a Roma: in codice rosso la donna al volante, è grave Schianto ad Acilia, a Roma: automobile esce di strada e si schianta contro un albero, poi si ribalta. Grave una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava viaggiando in automobile quando ha perso il controllo della strada ed ha concluso la sua corsa schiantandosi contro un albero. Poi si è ribaltata. È successo nella mattinata di oggi, 30 maggio 2024, ad Acilia, verso il litorale romano, in viale Charles Lenormant, la via che passa parallela alla via del Mare. La conducente del mezzo è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.

L'incidente ad Acilia stamattina: cosa è successo

Non sono ancora chiare che hanno portato la donna, un'ottantaduenne, a perdere il controllo dell'automobile. Stava viaggiando in direzione Ostia, si trovava alla guida, quando si è ribaltata e schiantata contro un albero.

Non appena scattato l'allarme, oltre agli operatori del personale sanitario del 118, sono arrivati gli agenti del X Gruppo Mare per effettuare i rilievi del caso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente autonomo. Per cause ancora da verificare, l'automobile è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero, poi si è ribaltata. L'ipotesi è che la donna possa aver avuto un malore all'improvviso.

Dopo l'incidente, per permettere agli operatori sanitari di occuparsi del soccorso nei confronti dell'ottantaduenne e ai caschi bianchi di effettuare i rilievi nel tratto di strada interessato, è stata chiusa la circolazione.

Come sta l'ottantaduenne che si trovava alla guida

Gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno trasportato d'urgenza la donna al vicino ospedale Grassi. Medici e infermieri l'hanno accolta, hanno valutato le condizioni critiche in cui si trovava con un codice rosso e hanno iniziato a fornirle tutte le cure di cui necessita.