Auto sbanda e finisce in un canale: Italo Giardino bagnino di Latina muore a 49 anni L’auto alla guida della quale si trovava Italo Giardino ha sbandato ed è finita in un canale. Due le vittime della strada a Latina nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Italo Giardino (Foto Facebook)

Italo Giardino è il quarantanovenne morto nell'incidente stradale avvenuto lungo via Acciarella. Il sinistro risale alla serata di venerdì scorso 4 marzo. Sono due gli i sinistri mortali che nello scorso fine settima si sono succeduti nel territorio di Latina, il secondo è quello in cui ha perso la vita la studentessa universitaria ventenne Clarissa Trombin, rispetto al quale l'autista è risultato positivo all'alcol test ed è indagato per omicidio stradale. Italo lavorava come massaggiatore e d'estate faceva l'assistente bagnante sul litorale pontino.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook che ricordano Italo affettuosamente: "Eri un Amico di quelli veri, unici ed insostituibili – si legge nel post di Sara – Porterò sempre nel cuore le nostre interminabili chiacchierate, l'ultima lunedì scorso, non potevo immaginare che sarebbe stata l'ultima". "Facevamo gli scemi, si rideva, scherzava. Ridevamo di noi stessi, della nostra età, sempre con la gioia di ritrovarci uno accanto all' altro il giorno successivo, e con dentro questa amicizia che stava nascendo – scrive Alessio, un collega – Si facevano progetti per la stagione prossima, si immaginavano scenari migliori, si sognava uno stabilimento tutto nostro con il Rock sempre in sottofondo. Lo voglio immaginare così, davanti al mare che amava tanto, li, da qualche parte che nessuno sa, con la sua chitarra e la sua canotta rossa!"

L'incidente in cui è morto Italo Giardino

Secondo le informazioni apprese la sera in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Italo era alla guida della sua auto, una Renault Clio, e stava viaggiando verso Nettuno quando, per cause non note ha sbandato ed è finito fuori strada. Si tratterebbe di un incidente autonomo sul quale indaga la polzia stradale. La macchina ha urtato un muro ed è poi caduta in un canale. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, il corpo è stato recuperato, ma per Italo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.