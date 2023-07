Auto sbanda e finisce contro il muro di una casa: morta una donna, grave il figlio Ennesima tragedia sulla strada, stavolta a Ferentino, dove una donna di 58 anni è morta in un incidente e suo figlio è rimasto ferito. L’auto è finita contro il muro di un’abitazione.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta in un incidente stradale in via Stella Vado Rosso nel Comune di Ferentino. Il sinistro risale alla serata di ieri, sabato 22 luglio, e si è verificato nel territorio della provincia di Frosinone. Vittima Maria Ludovici, una cinquantottenne per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese l'auto, una Pikanto, a bordo della quale viaggiavano, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è finita contro il muro di un'abitazione in zona Cercete. Nella macchina oltre alla donna c'era suo figlio ventiseienne, che è rimasto gravemente ferito e ha avuto bisogno di cure mediche. Le condizioni di salute della donna sono parse fin da subito disperate. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Data la dinamica del sinistro e la gravità, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dall'abitacolo dell'auto ridotta ad un groviglio di lamiere. I pompieri l'hanno poi affidata ai paramedici, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati che non le hanno lasciato scampo. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Il figlio invece, del quale non si conoscono le esatte condizioni di salute, è stato soccorso e trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, poi affidato alle cure dei medici.

Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si tratterebbe di un incidente autonomo nel quale non risultano coinvolti altri veicoli. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare l'auto, se una distrazione o un malore, un colpo di sonno o l'attraversamento improvviso di un animale. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione fino al termine dell'intervento.

Appresa la notizia della scomparsa improvvisa della donna, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma venga riconsegnata e venga fissata la data dei funerali, per darle l'ultimo saluto. Tanti i messaggi apparsi sui social network, tra i quali quello della Compagnia di Ferentino: "La Compagnia di Ferentino si unisce al dolore della Famiglia di Ludovici Maria , venuta a mancare prematuramente in questo momento le parole non trovano posto. Uniamoci tutti in preghiera, una preghiera per il figlio che è rimasto ferito nell’incidente un abbraccio forte".