Auto precipita dal cavalcavia sui binari: circolazione ferroviaria interrotta sulla Roma Cassino Caos e pendolari fermi nelle stazioni lungo la linea Roma – Cassino in direzione della Capitale, a causa di un’auto che è precipitata da un cavalcavia finendo sui binari tra Colleferro e Anagni. Al momento la circolazione è interrotta.

Erano da poco passate le cinque del mattino di oggi, giovedì 1 giugno, quando un'automobile è precipitata da un cavalcavia, atterrando sui binari della linea ferroviaria Roma – Cassino. L'incidente è avvenuto nel tratto tra la stazione di Colleferro e la stazione di Anagni, a cavallo tra la provincia di Roma e quella di Frosinone.

Caos e disagi per i pendolari diretti a Roma

Inevitabili i disagi alla circolazione, con i treni regionali già pieni di pendolari che hanno interrotta la loro corsa, e studenti e lavoratori rimasti bloccati e impossibilitati a raggiungere la capitale. Le stazioni lungo la linea sono piene di viaggiatori che, al momento, attendono di sapere se riusciranno a raggiungere la loro meta o dovranno tornare a casa.

L'incidente: era un'auto rubata

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende l'auto precipitata dal cavalcavia sarebbe una vettura rubata, di cui i ladri hanno perso il controllo sfondando il guard rail e precipitando sulla linea ferroviaria. Sul posto le forze dell'ordine, il personale di ferrovie e i vigili del fuoco, a lavoro per eseguire i rilievi del caso in mo da poter così procedere con la rimozione del mezzo e mettere in sicurezza il tratto di binari.