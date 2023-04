Auto pirata investe una 19enne e scappa, l’appello di Sara: “Chi ha visto si faccia avanti” Sara e i suoi genitori hanno lanciato un appello diretto a chi abbia assistito all’investimento in cui è rimasta coinvolta: “Un’auto pirata mi ha travolto, chi c’era e ha visto di faccia avanti”.

A cura di Alessia Rabbai

Sara ricoverata in ospedale dopo l’investimento

"Aiutatemi a rintracciare l'automobilista che mi ha investita ed è scappato. Chi c'era e ha visto parli". È l'appello di Sara, una ragazza di diciannove anni, finita in ospedale con una prognosi di sette giorni a seguito di un investimento accaduto in via Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso 21 aprile all'altezza dell'oreficeria. Erano circa le ore 9, Sara stava attraversando la strada, quando un'auto l'ha travolta. Il conducente ha continuato la marcia, senza fermarsi a prestarle soccorso ed è fuggito. Un appello il suo e dei genitori, che è stato pubblicato anche sui social network, rivolto agli utenti, per chiedere a chiunque abbia assistito all'incidente di rivolgersi dai vigili urbani per testimoniare o raccontare i dettagli che sa.

"Nessuno mi ha aiutata, mi sono alzata da sola"

"Stavo attraversando sulle strisce pedonali, quando una macchina mi ha colpita sul fianco destro. Quando sono caduta se n'è andata – ha raccontato a Fanpage.it Sara – non sono riuscita a leggere la targa né ricordo il modello dell'auto. Mi sono accorta però che c'erano alcuni passanti accanto a me, hanno visto che ero a terra, tremavo e piangevo, non riuscivo ad alzarmi ma nessuno si è fermato minimamente per chiedermi cosa fosse successo, cosa mi fossi fatta o tanto meno se avessi bisogno di qualcosa. Mi sono alzata da sola e ho chiamato mia madre. È stata mia nonna chiamare l'ambulanza e sono arrivati anche i vigili urbani. Abbiamo compilato il verbale mi hanno trasportata con l'ambulanza al Policlinico di Tor Vergata".

Sulla vicenda indagano i vigili urbani

Arrivata al pronto soccorso Sara è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Ha riportato un trauma alla zona lombare della schiena, lato destro e dovrà portare il collare cervicale in via precauzionale per alcuni giorni. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il VI Gruppo Torri.