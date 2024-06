Auto investe un uomo lungo via Cassia: soccorso in codice rosso, è grave

video suggerito

Un 70enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dopo che un'auto lo ha investito lungo via Cassia a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

È grave, soccorso in codice rosso e trasportato con l'ambulanza in ospedale un uomo di settant'anni investito da un'auto lungo via Cassia in zona La Giustiniana a Roma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 15 giugno, nel quadrante Nord della Capitale. Sull'incidente lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Investito da un'auto è grave

Secondo le informazioni apprese al momento dell'investimento era poco prima delle 11 e l'uomo, una persona senzatetto molto conosciuta nel quartiere, stava camminando in strada. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Renault Clio, lo ha urtato all'altezza del civico 1412. L'impatto è stato violento e l'uomo ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Alla guida della macchina c'era un coetaneo, che si è fermato a prestargli soccorso, in attesa dell'arrivo dei sanitari. Giunta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona che era stata appena investita e le cui condizioni di salute sembravano serie, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate.

Indagini in corso sulla dinamica

I sanitari hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Attualmente non si sono conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XV Cassia.