Auto investe tre operai al lavoro sul Grande Raccordo Anulare: uno è morto Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un operaio è morto e due sono rimasti feriti. Ad investirli un’auto mentre erano al lavoro sulla carreggiata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è morto e due sono rimasti feriti in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Ad investirli nel tardo pomeriggio di lunedì 30 ottobre è stata un'auto mentre erano al lavoro. Non sono ancora note le generalità della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese i tre operai di una ditta di manutenzione incaricata da Anas stavano lavorando all'interno di un cantiere stradale nella corsia d'emergenza della galleria Selva Candida. Improvvisamente un'auto che transitava lungo quel tratto di Raccordo per cause non note e ancora in corso d'accertamento li ha travolti. Uno degli operai coinvolti nell'incidente è morto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di vari mezzi di soccorso per tre persone coinvolte.

Le condizioni di salute dell'operaio che è deceduto sono parse disperate. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenute varie ambulanze, i paramedici hanno tentato di rianimare la vittima praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, pronti a trasportato in ospedale a sirene spiegate. Ma il loro intervento non ha dato gli esiti sperati. Gli altri due operai sono stati presi in carico e trasferiti all'ospedale Sant'Andrea, dove i medici li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.

A rimanere ferita anche la conducente dell'auto, la cui posizione ora è al vaglio e rischia di essere indagata per omicidio stradale. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale che hanno svolto gli accertamenti di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche le squadre Anas. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code.