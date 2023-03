Auto finisce sui binari della Termini-Centocelle e blocca la linea ferroviaria La linea ferroviaria Termini-Centocelle è rimasta bloccata per circa due ore a causa di un’auto, che è finita sui binari in via Giolitti.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di Welcome to Favelas

Un'auto è finita sui binari della linea ferroviaria Termini-Centocelle a Roma. È successo stamattina presto, mercoledì 1 marzo, in via Giovanni Giolitti. Non sono chiare le condizioni di salute del conducente. Ad immortalare la scena è stato un passante, che ha inviato una foto alla pagina Instagram Welcome to Favelas. Informate Atac e le forze dell'ordine, la macchina, un'Audi, è stata poi rimossa in giornata. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 5, quando l'automobilista per cause non note ha perso il controllo alla guida e l'auto è finita lungo la linea ferroviaria che dalla stazione Termini, principale snodo della città, porta fino alla periferia Est. La macchina ha arrestato la sua marcia perpendicolarmente rispetto ai binari all'altezza di via Santa Bibiana.

A fare la segnalazione i macchinisti Atac che se la sono trovata davanti e hanno informato l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino. "A causa di un'auto privata lasciata in sosta sui binari in via Giolitti/Santa Bibiana, siamo stati costretti a limitare il servizio della ferrovia Termini-Centocelle a Ponte Casilino. Per Termini, utilizzare le linee bus 50 e 105" ha comunicato in una nota Atac.

Linea Termini-Centocelle bloccata per due ore

La presenza dell'auto sui bianri della linea ferroviaria Roma-Centocelle ha provocato inevitabili disagi. La tratta è stata infatti temporaneamente interrotta per circa due ore, fino al termine dell'intervento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il I Gruppo Centro, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza. Data la posizione in cui si trovava della macchina e la natura dell'intervento sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno avviato le operazioni e rimossa. Una volta liberati i binari, la circolazione è stata riattivata ed è tornata alla normalità, prima dell'orario di punta di pendolari studenti e lavoratori.