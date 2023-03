Auto e scooter si scontrano e travolgono un pedone: un morto e un ferito grave Tragedia in via della Casetta Mattei, a scontrarsi un’auto e uno scooter. Morto un pedone travolto e ferito lo scooterista.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di cinquantadue anni è morto a seguito di un incidente stradale in via della Casetta Mattei a Roma. Il sinistro risale alla tarda mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo e si è verificato nel quadrante Ovest della Capitale. Uno scontro tra auto e scooter con il conducente di quest'ultimo veicolo rimasto ferito, nel quale è stato coinvolto anche un pedone, un operaio. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Operaio travolto mentre attraversava la strada

Secondo le informazioni apprese era circa mezzogiorno quando l'auto e lo scooter si sono urtati per cause non note e ancora in corso d'accertamento all'altezza del civico 401, all'incrocio con via Barbo. In quel momento l'operaio stava attraversando la strada ed è stato travolto. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto è arrivato in pochi minuti il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Ma il cinquantaduenne era già morto. I paramedici hanno invece preso in carico lo scooterista ferito e lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Tutti e due i conducenti sono stati sottoposti come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.

Chiusa e riaperta via della Casetta Mattei

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XI Gruppo Marconi, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruite la dinamica dell'accaduto. I due veicoli sono stati sequestrati, per accertare eventuali responsabilità a carico dei due conducenti. Inevitabili i disagi alla circolazione, con via della Casetta Mattei temporaneamente chiusa fra vicolo del Conte e via dei Caraffa. Terminate le verifiche sul posto, rimossa la salma e i due veicoli incidentati, la circolazione è tornata alla normalità.