Auto contro moto sulla via Appia, centauro cade violentemente sull’asfalto: è gravissimo

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 febbraio, a Cisterna di Latina. Per cause ancora da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate sulla via Appia, all'altezza di via delle Querce. La macchina è uscita fuori strada, ed è finita in un fossato a margine della carreggiata, mentre il centauro è stato sbalzato per diversi metri, cadendo violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono gravissime, tanto che per portarlo d'urgenza in ospedale è stata fatta atterrare l'eliambulanza. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Non sarebbero gravi invece le condizioni del conducente dell'auto, rimasto ferito ma in modo più lieve.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Cisterna di Latina. Saranno loro a capire cos'è accaduto e ricostruire la dinamica dell'incidente, in modo da determinare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi e alle operazioni di soccorso, dopodiché la circolazione è tornata alla normalità.

Incidente nella notte sull'autostrada

Un'altro incidente si è invece verificato nella notte sull'Autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 597 a Colleferro. Quattro vetture, due auto e due furgoni, sono state coinvolte in uno schianto, nel quale è rimasta ferita una ragazza, trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, per indagare sulla dinamica dell'incidente, al momento ancora da accertare.

Il tratto autostradale in cui si è verificato l'incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza della zona.