Auto con a bordo due giovani si schianta con quella guidata da un anziano: morto un 76enne La tragedia è avvenuta su via Nascosa, in provincia di Latina. L’uomo è morto poco dopo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ferito in modo grave un giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 76 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera in via Sabotino, in provincia di Latina. L'anziano era alla guida della sua Mercedes S350 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'Audi A8 con a bordo due giovani: la Mercedes è finita fuori strada, mentre l'Audi sul bordo della carreggiata. Ad avere la peggio è stato l'anziano, portato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Le sue condizioni erano già apparse disperate ai soccorritori intervenuti sul posto, e ogni tentativo di salvarlo è stato vano: il 76enne, infatti, è deceduto poco dopo in ospedale nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita.

Anche il conducente dell'Audi è rimasto ferito in modo grave. I paramedici del 118 lo hanno portato in codice rosso nello stesso ospedale del 76enne, mentre il passeggero è stato ricoverato al nosocomio di Aprilia. Quest'ultimo, secondo le prime informazioni, non sarebbe ferito in modo grave e non rischia la vita.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale. Sono loro che indagano sul caso e che dovranno stabilire eventuali responsabilità. Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Saranno sentiti sicuramente il conducente dell'Audi e il passeggero per sentire la loro versione, e probabilmente il ragazzo alla guida sarà sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono effettuati da prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.

Leggi anche Incidente sulla Sutrina: morta in ospedale la donna coinvolta nello scontro tra due auto

I funerali della vittima si terranno nei prossimi giorni.