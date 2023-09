Autista guida il pullman ubriaco: denunciato e patente ritirata I carabinieri hanno sorpreso ad un posto di blocco un autista che guidava il pullman ubriaco. Lo hanno fatto scendere, denunciato e gli hanno ritirato la patente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Guidava un pullman ubriaco, per questo un autista ha ricevuto una denuncia per guida in stato di ebrezza e si è visto ritirare la patente. L'episodio, che avrebbe potuto avere un drammatico esito, ma che fortunatamente si è concluso con l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato il conducente, si è verificato ieri, mercoledì 13 settembre. Secondo le informazioni apprese l'autista di un pullman era al volante in stato di ebrezza. La strana andatura del mezzo ha insospettito alcuni passanti, che lo hanno visto transitare lungo via della Lega Lombarda, in zona Piazza Bologna a Roma. Subito hanno intuito che qualcosa non andava, hanno pensato che forse l'autista non si sentisse bene e si sono allarmati per la sicurezza sua, dei pedoni che camminavano in strada e degli automobilisti.

L'autista positivo al test antidroga

A notare il pullman con un'andatura anomala sono stati anche i carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, al momento del suo passaggio impegnati in un posto di controllo in zona. I militari hanno intimato l'alt al conducente, per sottoporlo ad alcuni controlli. Sospettando che si trovasse alla guida in stato di ebrezza, gli hanno fatto fare l'alcol test, al quale è risultato positivo. Una tragedia sfiorata, fortunatamente non ci sono stati incidenti né è rimasto ferito nessuno durante il tragitto prima che venisse fermato e gli fosse chiesto di scendere dal mezzo. I carabinieri hanno contattato i colleghi dell'autista, che hanno preso in carico il pullman, portandolo a destinazione. Il conducente ha appunto ricevuto una denuncia per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente.