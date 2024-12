Aurora scomparsa a 17 anni da Ardea col suo gatto tigrato, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

Aurora scomparsa da Ardea (Foto di Chi l'ha visto?)

Aurora è scomparsa da Ardea in provincia di Roma. Della studentessa diciassettenne non si hanno più notizie da venerdì 29 novembre scorso. Sono giorni di apprensione per i famigliari, che non l'hanno vista rientrare a casa e preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine.

A pubblicare l'appello dei suoi cari è stata la trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, dedicata ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, che oggi ha inserito sul sito web l'identikit con le informazioni su Aurora, una sua foto e i dettagli utili per ritrovarla. Secondo le informazioni rese note finora Aurora si è allontanata da casa verso l'ora di pranzo, portando con sé un gatto tigrato grigio e non è più tornata.

Da quel momento i suoi cari non hanno più avuto notizie di lei. Il telefonino risulta spento. I famigliari sono preoccupati che possa esserle successo qualcosa di brutto, non hanno idea di dove si trovi. La speranza è che stia da qualche amica e che torni presto a casa.

L'identikit di Aurora, scomparsa da Ardea

Aurora al momento della scomparsa, il 29 novembre del 2024 aveva diciassette anni. È alta 1.63 metri, ha occhi e capelli castani. Non sono specificati particolari segni di riconoscimento. L'ultima volta in cui è stata vista indossava giubbotto di pelle nero, jeans neri, stivali neri. Le zone da attenzionare sono Ardea, Comune nel quale vive con la sua famiglia, la provincia e Roma, ma essendosi spostata potrebbe trovarsi ovunque.

Prestare particolare attenzione alle stazioni metropolitane e ferroviarie. Chiunque l'abbia vista o abbia notato una ragazza che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento.