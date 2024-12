video suggerito

Attraversa le strisce davanti al Tribunale, viene investito e muore: il tragico incidente a Latina Investito mentre attraversa la strada davanti al tribunale: non c’è stato niente da fare per Alberto Macone, morto in ambulanza nel viaggio verso l’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava attraversando la strada davanti al Tribunale di Latina, in piazza Buozzi, quando è stato travolto da un'automobile. Per lui ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo e l'uomo è morto sull'ambulanza, in viaggio verso l'ospedale. Aveva 84 anni ed era originario di Gaeta, si chiamava Alberto Macone.

Investito davanti al tribunale: cosa è successo

L'incidente si è verificato in pieno centro a Latina, in piazza Buozzi, davanti al Tribunale, è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre 2024, verso le ore 18.30. Secondo quanto ricostruito, l'ottantaquattrenne si trovava con il genero, un avvocato, e stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'automobile, una Toyota Aygo. Al volante una giovane che non ha potuto fare niente per evitare l'uomo: una volta uscita dall'auto era sotto shock.

Molte le persone presenti a quell'ora in piazza, che hanno assistito all'incidente: le testimonianze sono raccolte in queste ore dalla polizia locale di Latina, che è immediatamente intervenuta non appena scattato l'allarme.

Leggi anche Sacerdote investito mentre attraversa via Casilina: grave in ospedale

L'arrivo dei soccorsi: l'ambulanza sul posto

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre agli agenti della polizia locale di Latina, anche gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver visto l'uomo in condizioni critiche, lo hanno portato a bordo dell'ambulanza, diretti verso l'ospedale. Per l'ottantaquattrenne, però, non c'è stato niente da fare: è morto mentre si trovava sull'ambulanza, ancora in viaggio verso la struttura sanitaria.

In shock la ragazza che si trovava al volante della Toyota Aygo che l'ha investito: l'automobile nel frattempo è stata sequestrata. Ancora in corso gli accertamenti.