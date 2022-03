Atto vandalico alla fontana di Piazza Colonna: danneggiato uno dei delfini Atto vandalico alla fontana di Piazza Colonna a Roma. Ignoti hanno deturpato uno dei delfini, che ha perso parte del labbro superiore.

A cura di Alessia Rabbai

La fontana di Piazza Colonna danneggiata

La fontana di Piazza Colonna a Roma ha subito un atto vandalico. Uno dei delfini è stato danneggiato, probabilmente da un oggetto contundente, che ha scalfito parte del labbro superiore del cetaceo di marmo. A renderlo noto il Campidoglio. Nello specifico si tratta di una delle raffigurazioni scultoree posizionate sul lato nord della fontana. Ad accorgersene sono stati gli addetti alla pulizia, che hanno segnalato l'accaduto e la Sovrintendenza capitolina ha sporto denuncia. Pare che la parte mancante non sia stata trovata da nessuna parte nei pressi della fontana e che dunque, almeno per ora, sia andata perduta. Per far luce sulla vicenda e per ricostruire l'accaduto verranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere presenti in zona, che potrebbero aver immortalato la scena e potrebbero essere utili ad incastrare eventuali responsabili del gesto.

La fontana di Piazza Colonna

La fontana di Piazza Colonna (Fonte: Sovrintendenza Roma)

La fontana di piazza Colonna che si trova nell'omonimo rione è stata realizzata tra il 1575 e il 1577 su disegno di Giacomo della Porta ed è stata scolpita da Leonardo Sormani. I materiali utilizzati per la sua costruzione sono marmo bianco, portasanta e travertino. L'alimentazione originaria proviene dall'Acquedotto Vergine, che è stato ripristinato definitivamente sotto papa Gregorio XIII Boncompagni tra il 1572 e il 1585. Inizialmente Giacomo Della Porta voleva usare una famosa statua di divinità fluviale del I sec. d.C., conosciuta come statua di Marforio, inserendola su un fondale a scogliera, accanto alla colonna di Marco Aurelio. Ciò non è accaduto e la fontana è stata posizionata parallelamente a via del Corso. Nel 1830 insieme a lavori di pavimentazione di via del Corso è stata modificata da Achille Stocchi: l’originario catino posto al centro della vasca è stato sostituito con quello attuale in marmo bianco e sono stati aggiunti i due gruppi scultorei composti da due delfini con le code intrecciate all’interno di una conchiglia. La fontana è stata restaurata nel 1991 e sottoposta a un altro intervento di manutenzione nel 1999 in occasione dei lavori di riqualificazione della piazza.