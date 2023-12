Attivisti per il clima bloccano il traffico su 4 ponti di Roma: gli agenti li spostano di peso Nuovo blocco del traffico da parte degli attivisti di Ultima Generazione, che hanno manifestato stamattina lungo ben quattro ponti di Roma. Ieri la protesta su Ponte Mazzini.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico bloccato stamattina lungo quattro Ponti di Roma. Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione intorno alle ore 10 di martedì 12 dicembre hanno occupato la carreggiata contemporaneamente su Ponte Vittorio Emanuele II, Ponte Cavour, Ponte Principe Amedeo Aosta e Ponte Umberto I per l'azione "Anche io disobbedisco" della campagna Fondo Riparazione.

Quattro ragazzi e ragazze si sono seduti per strada, portando cartelli con le scritte: "Ti senti protetto dal nostro governo? Parliamone!", "L’Italia sarà devastata dalla crisi climatica, i politici ci hanno abbandonato", "Pacchetto sicurezza? Si, per i territori falcidiati dall’incuria e dalla crisi climatica", "Se vieni sabato 16 a Piazza Vittorio mi sposto", "Riempirete le carceri con i vostri figli". Messaggi che sono una protesta contro il Governo per come si sta muovendo rispetto al tema del cambiamento climatico e un invito rivolto agli automobilisti di passaggio a riflettere e partecipare.

"Sono qui invece di essere all’università perché sono terrorizzata; perché siamo davanti alla più grande catastrofe che il genere umano abbia mai vissuto – commenta Alessandra, una studentessa ventunenne – Quando le persone preoccupate come me manifestano pacificamente, per ricordare al proprio governo di agire, vengono arrestate. Io oggi sono qui perché ho una speranza: che ognuno possa riprendere coscienza del potere che ha. Ognuno di noi può e deve urlare il proprio dissenso. Il potere vuole farci credere che la nostra singola voce è insignificante. Ma è solo perché ha troppa paura di quello che possiamo fare tutte unite. E per questo ci reprime in maniera sempre più brutale e sproporzionata".

Solo ieri gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico su Ponte Mazzini. Una protesta anche in questo caso duranata pochi minuti, il tempo dell'arrivo di polizia e vigili urbani, che li hanno tolti dalla carreggiata di peso e la circolazione è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni.