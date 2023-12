Attivisti di Greenpeace scalano il palazzo di Eni: “La vostra eredità, i morti per il clima” Gli attivisti di Greenpeace hanno aperto uno striscione sulla facciata di Eni con scritto “Today’s emissions = tomorrow’s deaths”. Alcuni di loro sono stati identificati dalla polizia.

Foto di Greenpeace

"Today's emissions = tomorrow's deaths". "Le emissioni di oggi = le morti di domani": questo l'enorme banner aperto verso le 4 di questa mattina su entrambi i lati del palazzo di Eni a Roma dagli attivisti di Greenpeace. Nello stesso momento sulle facciate della sede sono stati proiettati diversi messaggi, tra cui "I combustibili fossili uccidono" e "Giustizia climatica ora", ed è stato aperto un banner di otto metri con scritto "Eni's legacy = climate deaths", "L'eredità di Eni = Le morti per il clima". La polizia ha identificato alcuni degli attivisti presenti.

L'azione è stata compiuta mentre alla Cop28 di Dubai era in corso la presentazione del report "Emissioni di oggi, morti di domani. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite" e "Omicidio climatico: le aziende fossili scamperanno all’accusa?”. Entrambi gli approfondimenti sono stati redatti da Greenpeace Paesi Bassi e, spiega l'organizzazione in una nota, "dimostrano come, prendendo in considerazione soltanto le emissioni di gas climalteranti del 2022, le nove grandi aziende europee del settore dell'oil&gas analizzate (Shell, TotalEnergies, Bp, Equinor, Eni, Repsol, Omv, Orlen, e Wintershall Dea) si renderebbero responsabili di 360mila decessi prematuri entro il 2100". La cifra è stata ottenuta mettendo in relazione uno scenario privo delle nove aziende, con uno che lo contempla.

L'obiettivo di Greenpeace è far sì che Eni riduca del 45% le sue emissioni entro il 2030. Per questo motivo lo scorso nove maggio è stata presentata una causa civile nei confronti non solo dell'azienda, ma anche del Ministero dell'Economia e di Cassa Depositi e Prestiti, azionisti di Eni.