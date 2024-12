video suggerito

Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Fiumicino, malore a bordo di un volo Paura su un volo Wizzair W46392, a bordo del quale un passeggero si è sentito male ed è stato necessario un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Fiumicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino, dove un volo Wizzair W46392 è dovuto scendere in pista, interrompendo il viaggio. L'aereo era partito da Jedda in Arabia Saudita e sarebbe dovuto attarrare a Milano Malpensa. Ma un malore a bordo ha richiesto l'attivazione di un atterraggio d'emergenza, per prestare assistenza medica ad un passeggero, che appunto si è sentito male mentre stava viaggiando.

Il passeggero trasportato in ospedale

L'Airbus A321 è decollato alle 19.35 dall’aeroporto dell’Arabia Saudita. Secondo quanto ricostruito un passeggero si è sentito male, mentre l'aereo era già sopra l'Italia e sorvolava l'Abruzzo. A prestargli il primo soccorso sono stati i membri dell'equipaggio, che si sono presi cura di lui. Il comandante ha avvisato la torre di controllo e dopo aver ottenuto i permessi necessari alla manovra, ha modificato il tragitto di volo con destinazione Roma.

Arrivato all'aeroporto di Leonardo Da Vinci è atterrato sulla pista. Nel frattempo allo scalo romano era già arrivato il personale sanitario in ambulanza, pronto a prestare le prime cure necessarie al passeggero e al trasporto in ospedale. Il passeggero è stato trasferito da Adr al pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, per le necessarie ulteriori cure.

Nessun ritardo ai voli in partenza o arrivo all'aeroporto di Fiumicino

L'aereo lasciato il passeggero a terra è poi ripartito riprendendo il viaggio verso Milano Malpensa. Da quanto si apprende l'emergenza è stata gestita nel migliore dei modi, non ci sono state criticità e l'atterraggio d'emergenza non ha causato ritardi ai voli in arrivo o in partenza dallo scalo romano.