Atac, tornano gli abbonamenti per gli under 19: prezzi e come richiederli per bus e metro

Immagine di repertorio

Anche per il 2025 si rinnova l'offerta speciale a 50 euro di Atac per gli under 19 che vogliono acquistare un abbonamento annuale Metrebus a Roma. Grazie a questa offerta, della durata di 12 mesi, ragazzi e ragazze possono utilizzare il servizio di trasporto pubblico come autobus, tram e metropolitane (e treni entro il confine del comune) senza alcuna spesa aggiuntiva se non in caso di smarrimento della carta. Per poter attivare o rinnovare l'abbonamento serve effettuare il login nel portale MyAtac, accedendo dal sito ufficiale di Atac.

Chi può richiedere l’abbonamento Atac under 19 per i trasporti a Roma

L'abbonamento under19 è riservato ai cittadini e alle cittadine che, al momento della richiesta, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e siano residenti nel territorio di Roma Capitale. Non rientrano nell'offerta gli abbonati a Metrebus Lazio, ma solo quelli in possesso di una carta Metrebus Roma, in quanto i fondi per l’iniziativa sono stati stanziati da Roma Capitale.

Come anticipato per fare richiesta, che si tratti di attivazione o del rinnovo dell'abbonamento, è necessario accedere al portale MyAtac. Se si è minorenni, ovviamente, bisogna fare login tramite i genitori o tutori.

Leggi anche Tentato suicidio sotto la metro a Roma: treni fermi tra Battistini e Ottaviano

Come fare richiesta per l’abbonamento Metrebus under19 nel 2025

Per fare richiesta dell'abbonamento a prezzo agevolato serve effettuare l'accesso dal portale My Atac con il proprio profilo o, in caso di minorenni, con l'aiuto di un genitore o un tutore. Una volta entrati nel portale, occorre spostare il cursore nella colonna di sinistra, e qui selezionare la sezione "Roma under 19". Se si è in possesso della Metrebus Card Personalizzata la procedura è più semplice: basta compilare il form, con nome, cognome, codice fiscale ed email. Dopo aver allegato il proprio documento, si può procedere al pagamento dei 50 euro, ricaricando la vecchia Metrebus Card per i successivi 12 mesi.

Se invece non si è ancora in possesso della Metrebus Card personalizzata, dopo aver effettuato l'accesso a My Atac, bisogna fare una "pre-registrazione" nella sezione Roma Under 19. Anche qui occorre compilare il form e allegare il proprio documento. Dopodiché bisogna passare a ritirare fisicamente la card.

È necessario, quindi, stampare l'e-mail di conferma e portarla con sé in biglietteria (fatta eccezione, come specificato nel sito, di quella di Spagna e di piazza dei Cinquecento, non abilitate). Bisogna presentarsi con un documento di identità e una fototessera. La card verrà immediatamente rilasciata e, a seguito del pagamento, attivata.

Come rinnovare l’abbonamento under 19 di Atac per i mezzi pubblici

Ecco, invece, i passaggi per rinnovare il proprio abbonamento da under19. Come spiegato nella pagina FAQ del sito di Atac, l'iter è solo online ed è necessario ricordarsi di effettuare il rinnovo allo scadere dei 12 mesi.

Anche in questo caso occorre entrare nel portale MyAtac, alla sezione dedicata a Roma Under 19. Bisogna, poi, compilare il form e allegare il proprio documento. Dopo un controllo automatizzato dei dati forniti (anche in questo caso nome, cognome, codice fiscale e email) si potrà procederea pagare i 50 euro per il rinnovo del precedente abbonamento under 19. L'abbonamento rinnovato sarà valido alla scadenza del precedente abbonamento. Se, invece, la Card era scaduta al momento del rinnovo, l'abbonamento per il 2025-26 avrà decorrenza a partire dal giorno delle procedure di rinnovo online. Anche in questo caso, l'abbonamento è valido per i 12 mesi successivi.