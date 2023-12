Assolto da ogni accusa Angelo Paradiso, l’ex calciatore era accusato di stalking ed estorsione Angelo Paradiso era stato accusato dalla ex compagna di stalking, estorsione e diffamazione. “Il fatto non sussiste”, è la formula con cui è stato disposto il proscioglimento.

A cura di Enrico Tata

L'ex calciatore Angelo Paradiso è stato assolto ieri dal tribunale penale di Roma. Era accusato di stalking, estorsione e diffamazione, reati per i quali era stato denunciato dalla ex compagna. "Il fatto non sussiste", è la formula con cui è stato disposto il proscioglimento.

L'avvocato Fabrizio Galluzzo, che assiste Paradiso, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti per il risultato conseguito. L’istruttoria ha dimostrato la totale infondatezza delle accuse mosse al Paradiso dalla Signora Conte restituendo al mio assistito la sua immagine di persona perbene, di sportivo e di manager".

Paradiso valuterà anche, ha spiegato ancora Galluzzo, "se avanzare una domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione patita (oltre cinque mesi di arresti domiciliari)".

L'ex calciatore di Napoli, Lazio e Lecce era accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna. La prima denuncia è arrivata a febbraio del 2022, con Paradiso sottoposto al divieto di avvicinamento. Per lui il giudice aveva disposto anche, come misura cautelare, gli arresti domiciliari. Aveva chiesto e ottenuto un permesso per andare all'estero, ma non aveva comunicato quanto doveva alle autorità e per questo il provvedimento cautelare nei suoi confronti era stato inasprito.