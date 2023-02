Assalto alla Cgil, gli avvocati di Roberto Fiore chiedono di sentire come testimone Ignazio La Russa Gli avvocati di Roberto Fiore hanno chiesto di ascoltare come testimone il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta.

Gli avvocati di Roberto Fiore hanno chiesto di sentire in aula come testimone il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il legale Nicola Trisciuoglio ha motivato la richiesta parlando di un'intervista "nel corso della quale La Russa fa riferimento ad agenti infiltrati nella manifestazione del 9 ottobre e che sarebbero stati presenti anche ad una manifestazione del presidente di Fdi svolta nelle settimane antecedenti. Secondo noi è un buon motivo convocarlo sul perché di questa sua percezione e cosa ha inteso dire relativamente alla presenza di agenti infiltrati".

Roberto Fiore, leader del partito neofascista Forza Nuova, è imputato nel processo per l'assalto alla Cgil avvenuto durante il corteo No Green Pass del 9 ottobre 2021. Alla sbarra, anche Giuliano Castellino e l'ex Nar Luigi Aronico. L'accusa per loro è di devastazione aggravata in concorso, resistenza e istigazione a delinquere.

Sia Roberto Fiore sia Giuliano Castellino hanno dichiarato nel corso delle scorse udienze di aver voluto impedire la commissione di reati durante la manifestazione. "Non volevamo devastare la Cgil ma fare una manifestazione pacifica. Mi ricordo di avere detto: ‘oh, non famo reati"‘, le parole di Fiore. "Il mio interesse era che vi fosse una manifestazione politica e che non ci fossero incidenti. Dopo cinquant'anni di attività politica non si può pensare che io sia così folle da concludere una grande manifestazione politica con l'assalto a un sindacato". Ha poi negato che all'interno di Cgil ci fossero manifestanti di Forza Nuova, ma solo "signore con le borse" e due uomini, "entrambi con le mascherine, che si sono passati qualcosa, forse un distintivo e stavano riprendendo con una telecamera: forse sarebbe corretto accertare chi fossero.