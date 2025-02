Assalto al commissariato di Albano, 16 auto incendiate: cosa sappiamo finora Indagini in corso sull’incendio doloso che ieri notte ha distrutto sedici auto della polizia all’interno del parcheggio del commissariato di Albano Laziale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

Sono 16 le automobili della polizia di Stato distrutte dalle fiamme nell'incendio divampato la scorsa notte all'interno del parcheggio del commissariato di Albano Laziale, comune dei Castelli Romani. Sulla vicenda sono in corso indagini della Digos, ma non c'è dubbio che il rogo sia di origine dolosa. Alcune telecamere, infatti, hanno ripreso un uomo incappucciato mentre innescava il rogo.

L'attentato alla stazione di Albano Laziale e le indagini

Nella notte di ieri qualcuno ha incendiato sedici automobili all'interno del parcheggio del commissariato di Albano Laziale. Come si vede nel video pubblicato dal sindacato Coisp, le automobili sono state grevemente danneggiate o distrutte. Non c'è alcun dubbio: il rogo è di origine dolosa. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un uomo incappucciato mentre entrava nel parcheggio e appiccava l'incendio, forse con della Diavolina.

Le indagini sono tuttora in corso, ma secondo Domenico Pianese, segretario del Coisp, "è abbastanza evidente che dietro questo gesto ci siano esponenti dell'area anarco-insurrezionalista, una pista che merita di essere approfondita dalle autorità competenti. Si tratta di un atto gravissimo contro le forze dell'ordine, che mette a rischio non solo gli operatori di Polizia ma anche la sicurezza della collettività".

L'inquietante precedente: l'incendio alla stazione dei carabinieri

Soltanto quindi giorni fa alcune macchine della stazione dei carabinieri di Castel Gandolfo hanno rischiato di essere distrutte dalle fiamme. Non ci sono elementi che collegano i due gesti, ma la vicinanza tra i due luoghi, il contesto e le modalità sembrano essere troppo simili per far pensare a due episodi isolati.

Stando a quanto ricostruito intorno alle 4 del 9 febbraio, un carabiniere della compagnia di Castel Gandolfo si è accorto di un incendio nel piazzale dove erano parcheggiate le auto di servizio. Le fiamme avevano già avvolto le gomme di due automobili, ma per fortuna l'immediato intervento con gli estintori aveva evitato il peggio. Sul posto sono stati trovati gli inneschi e le telecamere hanno ripreso una persona incappucciata mentre scavalcava la recinzione esterna ed entrava nel piazzale.