in foto: Palestra del Liceo Manara in via Basilio Bricci 4

Gli alunni non dovranno più attendere giorni prima di sapere l'esito del tampone, ora sarà una questione di minuti. 30 per la precisione, così da sapere con rapidità se si è positivi o meno al coronavirus. Ed è il Lazio la prima Regione che sta eseguendo i test rapidi antigenici. Si è iniziato mercoledì 23 settembre con il liceo Vian ad Anguillara Sabazia, comune vicino Roma che affaccia sul lago di Bracciano, e oggi si è proseguito con il Liceo Manara nel quartiere Monteverde. L'istituto in via Basilio Bricci 4 è il primo di Roma che li effettua. “Sono iniziate questa mattina le operazioni di screening con i test antigenici rapidi al Liceo Statale Manara, il primo della città di Roma, grazie all'impegno della Asl Roma 3 e delle USCA-R", comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Che poi prosegue: "La Dirigente Scolastica, dott.ssa Atala Grattarola, ha manifestato, in una telefonata intercorsa con l'assessore alla Sanità delle Regione Lazio, Alessio D'Amato, apprezzamento e ringraziamento per l'attività intrapresa per garantire la salute dei giovani, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Presto lo screening verrà esteso a tutte le scuole con priorità nei plessi dove si sono verificati casi”.

Test rapidi antigenici solo su base volontaria

I test rapidi erano già stati sperimentati negli aeroporti con esito positivo. "Dopo circa un mese di utilizzo di questi test – ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza durante il questione time alla Camera – i risultati sono incoraggianti e la valutazione del ministero della Salute è che si possano iniziare ad utilizzare anche fuori dall'aeroporto, quindi il tema delle scuole va esattamente in questa direzione". Test che però non saranno obbligatori, gli alunni e i genitori (in caso di minorenni) potranno aderire in modo volontario.

Spallanzani boccia test salivari

Su tre tipologie di test salivari analizzate dall'istituto romano, nessuna è stata considerata affidabile. Due di queste hanno necessità di apparecchiature di laboratorio per essere analizzate e quindi, di conseguenza, tempi più lunghi per il responso. L'altra, invece, secondo i tecnici "sembrerebbe risultare meno performante rispetto al test molecolare standard". Ma ciò non toglie che il test antigenico rapido, quello che si sta utilizzando attualmente nelle scuole, sia efficace. Naturalmente i test salivari sono fortemente caldeggiati perché meno invasivi: occorre infatti solo il prelievo di saliva e sono meno invasivi degli altri tamponi.

Cosa sono i test rapidi antigenici

Sono nuovi test che danno un responso in 30 minuti, a differenza di quelli precedenti per cui bisognava aspettare in media 1-2 giorni lavorativi. La procedura per ottenere il materiale corporeo necessario al test è la stessa. Si usa una sorta di cotton-fioc che viene passato da un operatore specializzato nella gola e nel naso del paziente per prelevare le secrezioni respiratorie. Ma poi, in questo caso, l'analisi viene effettuata grazie a una piccola apparecchiatura portatile.