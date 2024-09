video suggerito

Arrestato rapinatore seriale delle aree di servizio del Gra: minacciava i cassieri con un coltello È finito in carcere un 24enne accusato di rapina, per aver messo a segno 4 colpi nelle aree di servizio vicine al Grande Raccordo Anulare di Roma. Entrava e minacciava i cassieri con un coltello, facendosi consegnare denaro e sigarette. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Avrebbe messo a segno almeno quattro rapine nelle aree di servizio nei pressi del Grande Raccordo Anulare di Roma, diventando l'incubo di gestori e dipendenti. Fino a quando non è stato arrestato, con gli agenti della Polizia di Stato, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Presunto responsabile delle rapine sarebbe un ventiquattrenne, che dovrà rispondere delle accuse a proprio carico davanti all'Autorità giudiziaria. I fatti sono accaduti nell'arco temporale che va da febbraio a maggio del 2024.

Il provvedimento disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma è scattato al termine delle indagini svolte dalla Polizia di Stato della Polizia Stradale di Settebagni coordinate dalla Procura della Repubblica. Indagini che sono durate otto mesi. I poliziotti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e svolto servizi di osservazione. Sono riusciti ad individuare l'uomo, appunto un ventiquattrenne, che era era diventato l’incubo dei punti ristoro presenti nelle aree di servizio Selva Candida esterna ed interna del Grande Raccordo Anulare.

Il ventiquattrenne agiva mettendo a segno un modus operandi ben collaudato e che ripeteva ad ogni colpo: pianificava le rapine in tarda serata o al mattino presto; dopo aver verificato che all’interno dei locali non ci fossero clienti, entrava all’interno dell'area di ristoro minacciando il cassiere con un coltello, si faceva consegnare l’incasso e le sigarette. L’attività investigativa della Polizia di Stato va avanti, le indagini continuano per cercare d'identificare i responsabili di altre rapine sempre messe a segno nelle aree di servizio sempre del Grande Raccordo Anulare.