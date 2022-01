Arrestato latitante, era stato condannato per abusi su minori: a nasconderlo, la fidanzata L’uomo si era nascosto a casa della fidanzata, per non farsi riconoscere andava in giro per cappello e mascherina. Deve scontare otto anni di carcere.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Cassino dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino perché deve scontare una pena definitiva a otto e sei mesi di reclusione per il reato di ‘atti sessuali con minorenni' e violazione continuata degli obblighi familiari. L'uomo, una volta arrivata la condanna della Cassazione, si era reso latitante e aveva deciso di nascondersi per non andare in carcere e scontare la sua pena. Ad aiutarlo nella latitanza era stata la fidanzata, che lo aveva nascosto nel suo appartamento per non farlo trovare dalle forze dell'ordine. La donna, una 30enne di Cassino, è stata denunciata per favoreggiamento. Ma i carabinieri non escludono che anche altre persone possano aver aiutato l'uomo nella sua fuga. Le indagini, infatti, non sono concluse e continuano ad andare avanti.

Da tempo i carabinieri erano sulle tracce del 37enne, che aveva cercato di sfuggire al carcere nascondendosi dalla sua fidanzata. I militari avevano però avuto una soffiata: qualcuno gli aveva riferito che la giovane nascondeva un ricercato, e da allora erano partite le indagini, in abiti civili e con appostamenti. Il 37enne, per non farsi riconoscere, andava in giro camuffato: indossava sempre dei cappelli e utilizzava scrupolosamente la mascherina non solo per rispetto delle norme anti-covid, ma anche per non rendere riconoscibile il proprio volto ed evitare l'arresto. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno deciso di procedere con l'arresto e hanno fermato il 37enne mentre si trovava in macchina con la fidanzata. L'uomo non ha opposto resistenza all'arresto né ha tentato di fuggire, e anche se non aveva con sé dei documenti ha confermato di essere la persona ricercata.