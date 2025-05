video suggerito

Arrestato il ragazzo che ha accoltellato un 30enne a Roma: è accusato di tentato omicidio Il ragazzo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e del Distretto Fidene. La vittima, un 30enne, è ancora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato il ragazzo che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato un giovane in via di Tor San Giovanni, zona Bufalotta, alla periferia di Roma. Si tratta di un 27enne che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di droga. A individuarlo, gli agenti della Squadra mobile e del III Distretto Fidene: durante le indagini, gli investigatori hanno parlato con diverse persone che in quel momento si trovavano nei negozi di via Bufalotta e che hanno assistito alla scena. Sono state loro a fornire elementi utili a rintracciare l'aggressore, che adesso deve rispondere di tentato omicidio.

Subito dopo l'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 12 aprile, il 27enne è scappato a bordo della sua auto, facendo perdere le sue tracce per alcune ore. Si è disfatto del coltello usato per ferire la vittima, che si trova ancora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Cosa abbia scatenato l'aggressione, e quale sia il movente del tentato omicidio, ancora non è chiaro: ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

L'aggressione è avvenuta in via di Tor San Giovanni in pieno pomeriggio, quando le persone si trovavano per strada per compere o commissioni. Il 27enne ha colpito con un coltello la vittima, stramazzata al suolo in una pozza di sangue. Il responsabile è stato individuato grazie alle testimonianze dei passanti: nella zona, infatti, non sono presenti telecamere di sorveglianza, cosa che avrebbe reso le indagini decisamente più complicate. Il 27enne, che sarà ascoltato nelle prossime ore, è stato condotto in carcere.