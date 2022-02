Arrestata Lisa Lelli, attrice e moglie di Daniele Silvestri: ha rubato rossetti e bottiglie di vino Lisa Lelli, attrice e moglie del cantautore romano Daniele Silvestri, è stata arrestata e potrebbe finire a processo per aver compiuto un furto nello store di Eataly di Ostiense.

A cura di Beatrice Tominic

Lo scorso mercoledì Lisa Lelli è stata colta in flagrante mentre stava compiendo un furto in uno degli store romani di Eataly, ristorante e negozio specializzato nel settore alimentare di prima scelta: il gip delle indagini preliminari ne ha convalidato l'arresto ed ora è in libertà, ma presto potrebbe finire a processo.

La donna, 42enne conosciuta al grande pubblico per la sua carriera di attrice e per il matrimonio con il famoso cantautore della scena romana, Daniele Silvestri, è stata arrestata nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, 23 febbraio 2022, all'interno del magazzino di Eataly che si trova nel quartiere Ostiense, in piazzale 12 Ottobre 1492 mentre stava rubando dei trucchi ed alcune bottiglie di vino.

Colta in flagrante, aggredisce il vigilante

È stato proprio subito dopo l'ora di pranzo, verso le 14.30, che alcuni dei vigilanti del grande magazzino l'hanno sorpresa mentre prendeva degli oggetti, alcuni trucchi, soprattutto rossetti e delle bottiglie di vino per un valore totale di 150 euro, dagli scaffali del negozio e li nascondeva nella sua borsa. Colta in flagrante mentre stava rubando i prodotti dello store, inoltre, la donna avrebbe aggredito con graffi e calci le guardie giurate che sono stati dimessi con quattro e quindici giorni di prognosi dopo essere stati medicati dal Cto della Garbatella.

Una volta arrestata, inoltre, secondo quanto affermano i poliziotti del commissariato Colombo che si stanno occupando del caso, Lelli ha opposto resistenza anche una volta portata negli uffici della polizia. Confrontando le immagini di videosorveglianza dello stesso grande magazzino, inoltre, i poliziotti hanno scoperto che Lelli è l'autrice di un altro furto, stavolta dal valore di appena un centinaio di euro, avvenuto il sabato precedente: anche per questo, infatti, la donna è stata immediatamente notata dalle guardie giurate dello store.