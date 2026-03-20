Armato di accetta si nasconde nell’auto di una donna e la tiene in ostaggio, a salvarla un cameriere

Un uomo incappucciato e armato di accetta si è intrufolato nell’auto di una donna, l’ha presa in ostaggio e minacciata di morte. A salvarla un cameriere.

Imamgine di repertorio (iStock)

Momenti di paura per una donna di cinquant'anni, presa in ostaggio da un uomo incappucciato, che si è intrufolato all'interno della sua auto in sosta e ha minacciato di ucciderla. L'episodio è successo nel quartiere Talenti a Roma nella serata di mercoledì scorso 18 marzo. L'uomo è stato identificato, rintracciato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Villa Glori, che indagano per ricostruire l'accaduto. L'autore dell'aggressione è un uomo sulla sessantina con precedenti per rissa, lesioni e maltrattamenti in famiglia, che dovrà rispondere di porto illegale di arma e minacce. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione, forse una rapina.

A salvare la donna il cameriere di un bar

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori al momento dei fatti era sera come riporta Il Messaggero la donna stava camminando in strada lungo via Nomentana, all'altezza di un bar al civico 879 ed è salita in auto. Improvvisamente si è accorta di non essere sola: all'interno c'era una persona, un uomo incappucciato, che impugnava un'accetta. L'ha tenuta in ostaggio circa mezz'ora, minacciandola di morte.

A dare l'allarme è stato un cameriere del White Cafè, che si è accorto di quanto stava accadendo: l'uomo ha ordinato alla donna di mettere in moto e guidare. Il cameriere ha subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine e raccontando quanto appena visto.

L'aggressore trovato e arrestato

Sul posto sono intervenute molte volanti, che hanno dato la caccia all'auto, mentre si spostava per le strade della città con la donna al volante e l'aggressore a bordo. L'uomo però ad un certo punto è sceso dalla macchina ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo la donna ha chiamato la polizia, che l'ha raggiunta insieme al personale sanitario in l'ambulanza. La cinquantenne era molto agitata e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale per il forte stato di shock.

I poliziotti hanno setacciato il quartiere palmo a palmo e acquisito le telecamere di videosorvegliaza per cercare di risalire all'aggressore. Le telecamere lo hanno rispreso all'interno del bar di Talenti, di cui è un cliente abitudinario. Gli agenti lo hanno raggiunto a casa, hanno perquisito la sua abitazione e lo hanno arrestato. Dentro hanno trovato anche l'accetta e il cappuccio usati durante l'aggressione.