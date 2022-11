Ardea, assessora della Lega ‘si assume’ come vigilessa dopo concorso: “Inopportuno” Già assessora al Comune di Ardea con delega al personale, Luana Ludovici ha partecipato al concorso per tre posti a tempo indeterminato come vigile urbano e ha superato le preselezioni.

A cura di Beatrice Tominic

L’assessora Ludovici insieme al sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini.

Fra i candidati per il posto a tempo indeterminato da vigile urbano c'era anche l'assessora con delega al personale: è successo ad Ardea dove l'assessora Luana Ludovici, coordinatrice cittadina della Lega, già con delega ai servizi demografici, ha partecipato al concorso. Non solo: oltre ad aver preso parte alla prova per tre posti da vigile urbano nel suo Comune, insieme ad altri 133 candidati, Ludovici risulta fra gli ammessi. C'è anche il suo nome nella lista dei 22 candidati che sono riusciti a superare la preselezione.

La denuncia

A denunciare quanto stava accadendo i consiglieri comunali eletti nella lista di Ardea Domani: "Abbiamo scoperto qualche giorno fa che l’assessora al personale ha partecipato con successo alle prove preselettive del concorso per divenire agente di Polizia Locale. Evidentemente la delega le è piaciuta così tanto che ha deciso di entrare a far parte del personale dell’Ente che governa – ha scritto Luca Vita in una nota – Qualcuno ha già detto: ma la legge non lo vieta. Vero. Ma la storia dimostra chiaramente che non sempre ciò che è lecito è automaticamente anche giusto: non basta che la legge consenta ad un assessore di affrontare le prove concorsuali nel Comune dove svolge il proprio incarico. La scelta giusta, anche per la stessa assessora, è che non vi sia alcuna ombra di conflitto di interesse".

La risposta del sindaco di Ardea

Nel frattempo il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini di Fratelli d'Italia ha immediatamente provato a giustificare l'assessora: "Questo concorso è stato indetto già dall'amministrazione precedente, Ludovici si era già iscritta, prima ancora che ricevesse la delega al personale – ha commentato il sindaco Cremonini – Per garantire il corretto svolgimento del concorso ho chiesto una commissione esterna e abbiamo anche un rappresentante della regione Lazio: è già tutto esterno. In ogni caso, se l'assessora entrerà in graduatoria per poter essere assunta ovviamente dovrà rinunciare al suo mandato. Ma questo può succedere e non c'è nulla contro la legge", ha dichiarato, come riporta il quotidiano la Repubblica.

"Potrei essere d'accordo per quanto riguarda l'aspetto etico, ma da quello amministrativo garantiamo il massimo della trasparenza", ha poi concluso.