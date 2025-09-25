Aprilia, pubblica foto del furto in negozio e lancia l’appello: “Restituite tutto o vi denuncio”

L’appello della proprietaria su Facebook: “Spero vivamente in un po’ di lucidità e che torniate a portare tutti i prodotti che vi siete nascoste nei mutandoni. Se erano cose da mangiare non si sarebbe creato nessun problema, purtroppo non tutti ci possiamo permettere del cibo, ma qui stiamo parlando di cosmetici è stato solamente uno sfregio per l’intero punto vendita”.

Furto in un negozio in zona piazza Centrale ad Aprilia. Le due ladre, però, non si sono accorte di essere riprese dalla telecamera di sicurezza installata all'interno dell'esercizio del locale. L'occhio elettronico le ha immortalate mentre rubano prodotti dagli scaffali e così la titolare, prima di presentare regolare denuncia alle forze dell'ordine, ha lanciato un appello alle due donne e ha chiesto loro di riconsegnare tutta la merce rubata (cosmetici) e, secondo la commerciante, nascosta nelle mutande.

L'appello della proprietaria del negozio su Facebook

Questo l'appello pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei di Aprilia se' dalla proprietaria del negozio derubato: