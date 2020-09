Si aggiorna l'elenco dei drive-in a Roma per l'esecuzione dei tamponi. Una nuova postazione apre all'IRCCS Santa Lucia, nella zona Sud della capitale. Si trova nel parcheggio davanti all'ospedale di neuroriabilitazione, in via Ardeatina 354. Con questo nuovo punto per i test, lo scopo della Regione Lazio è quello di "incrementare la sicurezza e l'inclusione delle persone con disabilità". Qui, il tampone si potrà effettuare dal lunedì alle domenica nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.30. Non è però l'unica novità di oggi.

Sul sito della Regione Lazio è stato pubblicato un nuovo BUR (bollettino ufficiale della Regione) dov'è indicata la procedura con cui le strutture sanitarie nel Lazio possono ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di test rapidi antigenici. In particolare, il direttore del Laboratorio dovrà compilare e inviare apposito modulo alla Regione Lazio per ottenere l'abilitazione. Tra i vari requisiti indicati, è richiesto il "possesso di aree adeguate che consentano la raccolta delle secrezioni respiratorie nel rispetto della sicurezza degli altri pazienti e degli operatori".

Cosa sono i test rapidi antigenici

Sono nuovi test che danno un responso entro pochi minuti, a differenza di quelli precedenti per cui bisognava aspettare in media 1-2 giorni lavorativi. La procedura per ottenere il materiale corporeo necessario al test è la stessa. Si usa una sorta di cotton-fioc che viene passato da un operatore specializzato nella gola e nel naso del paziente per prelevare le secrezioni respiratorie. Ma poi, in questo caso, l'analisi viene effettuata grazie a una piccola apparecchiatura portatile. Il prezzo è calmierato in 13,94 euro.