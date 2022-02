Apre la porta di casa ai carabinieri: sul divano c’è il cadavere della compagna 80enne Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un appartamento il cadavere di una donna di 80 anni in avanzato stato di decomposizione. Ad aprire loro la porta dell’appartamento il compagno di 65 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Nel corso della mattinata di oggi, alle ore 12.30, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di una donna di circa 80 anni all'interno dell'appartamento in cui viveva insieme al compagno, un uomo di 65 anni. I carabinieri della Compagnia Trastevere si erano recati nella zona di Porta Portese per un controllo e poi, sempre per accertamenti, sono arrivati all'abitazione dove, ad aprire loro la porta, hanno trovato il 65enne. Una volta entrati in casa, però, hanno scoperto il cadavere dell'anziana donna in avanzato stato di decomposizione appoggiato sul divano del salotto.

Al momento gli inquirenti non sono riusciti ancora a capire come sia morta: sarà compito del medico legale chiarire le cause del decesso. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo e sono state aperte le indagini per scoprire le cause della morte dell'80enne e le ragioni che hanno spinto l'uomo a non comunicare il decesso della compagna. La salma è stata poi portata al policlinico Umberto I dove presto verrà effettuata l'autopsia.

Esquilino, trovato il cadavere di una 90enne dentro ad un baule

Pochi giorni fa, il 31 gennaio, nella città di Roma, è stato rinvenuto un primo cadavere in avanzato stato di decomposizione. Stavolta si tratta del corpo di una donna di 90 anni che viveva con il figlio di circa 60 con problemi psichiatrici: è stato proprio lui a segnalare la presenza di sua madre all'interno di una cassapanca nella loro casa. Non si conoscono ancora le cause della morte della donna e neppure le ragioni che hanno spinto il figlio a non comunicare il decesso e a nascondere il corpo: non è escluso che si tratti di una reazione dovuta alla sua condizione psichiatrica.

