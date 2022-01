Esquilino, cadavere di una 90enne in una cassapanca: sentito il figlio con problemi psichiatrici La donna, che viveva in un appartamento all’Esquilino insieme al figlio disabile, sarebbe stata sfrattata domani mattina.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di novant'anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione a Roma, in zona Esquilino. Il corpo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbe stato trovato all'interno di una cassapanca, ma le cause della morte sarebbero tutt'altro che chiare. Il ritrovamento è stato fatto alla vigilia dello sfratto: domani la donna sarebbe stata sfrattata dall'appartamento, in cui viveva con il figlio disabile. Al momento non è possibile stabilire se sia morta per cause naturali, per un incidente domestico o per un atto violento. Insieme alla signora viveva il figlio sessantenne, un uomo con problemi psichiatrici. Sul decesso indaga la polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso. Saranno gli agenti a cercare di determinare cos'è accaduto e far luce sulla vicenda.

Trovata morta in una cassapanca: sentito il figlio

A quanto si apprende la donna era deceduta da giorni e il corpo era quasi mummificato. Ed era da giorni infatti che i vicini non la vedevano. Inutili i soccorsi del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 90enne. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la polizia avrebbe sottoposto l'appartamento a sequestro e ascoltato il figlio. Al momento non sarebbe stata formalizzata alcuna accusa: non è chiaro infatti se la donna sia morta per cause naturali e il figlio, non sapendo che fare dati i suoi problemi, abbia occultato il corpo, o se sia successo qualcosa di molto diverso, come un'aggressione. Sul corpo della 90enne è stata disposta l'autopsia, che servirà a chiarire le cause della morte.