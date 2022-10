Apre il Vatican Mall, centro commerciale che affaccia su San Pietro. il Vaticano: “Non è nostro” Apre al Gianicolo il Vatican Mall, il centro commerciale con più di cinquanta negozi e dotato di servizio tax free. In una nota, il Vaticano ha spiegato di non c’entrare nulla con l’iniziativa.

A cura di Natascia Grbic

A tre anni dall'inizio del Giubileo fervono i preparativi. Tra le novità per i turisti in arrivo a Roma da tutto il mondo c'è il ‘Vatican Mall‘, letteralmente un ‘Centro commerciale Vaticano', che aprirà in un'area vicina la Pontificia Università Urbaniana, e affaccerà su San Pietro. La sua apertura, stando a quanto c'è scritto sul sito, è prevista per autunno 2022. Insomma, sarebbe praticamente imminente.

Il Vatican Mall, si legge sul sito, sarà dotato di "servizi e strutture per rendere ogni momento un vero piacere". Tra questi i personal shopper, dei locker per posare gli acquisti e girare senza buste per il centro commerciale, un servizio di spedizione internazionale nel caso si vogliano mandare dei pacchi a casa, carte fedeltà e molto altro. Più di cinquanta i negozi ospitati al suo interno, ma anche mostre ed eventi culturali.

Il Vatican Mall è gestito da una società privata di imprenditori, la Gasak. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l'investimento per realizzare il centro commerciale è stato di circa quindici milioni di euro. L'affitto, invece, è pagato a Propaganda Fide, la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli istituita nel 1622. Un tempo, lo spazio che adesso sarà occupato dal Vatican Mall ospitava una scuola di specializzazione per le infermiere dell'ospedale Bambino Gesù.

Da parte sua, il Vaticano ha però chiarito che la chiesa non ha nulla a che vedere con questa iniziativa commerciale. Mentre la società che gestisce il centro, ha specificato che non "sarà un centro commerciale di lusso, ma accoglierà i migliori brand, e il termine non significa appartenere alla fascia del lusso, ma offrire prodotti con un corretto rapporto qualità- prezzo".

Per quanto riguarda la connotazione tax free che pure ha fatto molto discutere, la Galak dichiara che "non sarà possibile fare genericamente acquisti con esenzione Iva, ma verrà applicato il principio di legge valido in ogni negozio che applica il meccanismo tax free". Quindi, "solo clienti extracomunitari in possesso di una carta d'imbarco per un paese extraeuropeo potranno beneficiare del tax free".